新北市昨日啟動「自動疫調」系統，由民眾自主回填疫調資料，昨日發出3800封簡訊，新北市衛生局長陳潤秋今表示，目前回收9成，剩下1成已發出第二封簡訊，沒有回傳者將主動聯繫。
對於昨日傳出有民眾打開簡訊連結，卻是一名女性自拍照，陳潤秋表示，該民眾並非衛生局局簡訊接收人，該民眾把別人簡訊自行登入，卻輸錯英文與數字，走到不對連結，若經查證是惡意竄改、傳播，將依傳染病防治法開罰最高可罰300萬元。
新北市長侯友宜也說，該單一事件已立即啟動調查，若是故意竄改、惡意傳播一定重罰，提醒民眾不要以身試法。
新北市昨日啟動「自動疫調」系統，由民眾自主回填疫調資料，昨日發出3800封簡訊，新北市衛生局長陳潤秋今表示，目前回收9成，剩下1成已發出第二封簡訊，沒有回傳者將主動聯繫。
對於昨日傳出有民眾打開簡訊連結，卻是一名女性自拍照，陳潤秋表示，該民眾並非衛生局局簡訊接收人，該民眾把別人簡訊自行登入，卻輸錯英文與數字，走到不對連結，若經查證是惡意竄改、傳播，將依傳染病防治法開罰最高可罰300萬元。
新北市長侯友宜也說，該單一事件已立即啟動調查，若是故意竄改、惡意傳播一定重罰，提醒民眾不要以身試法。
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