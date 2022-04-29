國外的神秘「過火儀式」 ，年輕男子不畏懼猛衝。

摔倒直接火化！有名男子在臉書分享1部國外TikTok影片；影片中可見中間的木頭堆被熊熊烈火燃燒，大火高度約有2層樓高，此時，幾名年輕男子紛紛的往火堆裡衝，僅見這幾名男子整個人直接穿越過火焰到另一側，讓原PO不禁讚嘆這才是「真正的過火」；網友見影片也驚呆表示，「在上面跌倒就成烤肉了」、「玩太大了吧」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」分享1部國外的TikTok影片，他在貼文寫下「真正的過火」；從影片中可見國外某地區正在進行某種儀式，一旁有民眾疑似在唱歌祈福，在場域中間有熊熊烈火在燃燒，底部是用一堆木頭堆高而成，火焰高度約2層樓高，此時，幾名年輕男子上半身打赤膊，沒穿鞋子就往火堆裡衝，場景讓人看了非常震撼。

國外某種「過火儀式」，只見年輕男子不斷的往火裡衝，驚呆一票網友表示「摔倒就GG了」。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友紛紛留言表示，「一個腳滑變過世」、「過的去叫過火。過不去叫玩火」、「玩太大了吧」、「在上面跌倒就成烤肉了」、「跑過去頭髮都沒了」、「摔倒直接火化」、「烤小鳥」、「我好像聞到毛燒掉的味道」。

不過有網友質疑這是「道具火」，指的是古代巫師就會使用的道具火，並非真正的火焰。