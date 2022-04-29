民調支持度跌破2成 陳時中笑：那不是我現在關心的事

本土疫情昨日（28）衝破萬例，今日本土新增也高達11974例並有2人死亡。一份最新民調顯示，衛福部部長、指揮中心指揮官陳時中若參選台北市長大選，支持度僅獲得19.2%排第三名墊底，遠輸現任台北市副市長黃珊珊的25.8%、國民黨立委蔣萬安的31.9%。對此，陳今日回應：「我現在看的都是染疫率、重症。」

據《中天新聞》委託求真民調公司，於本月23至26日，針對20歲以上台北市民進行台北市長人選支持度的市話及手機調查，結果顯示，陳時中支持度19.2%排名第三、黃珊珊25.8%排名第二、蔣萬安支持度31.9%排名第一。

從選民年齡交叉分析可見，陳時中在20至29歲年輕族群的支持度僅15%，黃珊珊則是拿到31.6%排名第一，蔣萬安也有29.6%的支持；整體而言，黃在49歲以下有明顯優勢，蔣則在50歲以上明顯領先。

針對這份民調結果，陳時中今日在例行記者會上回應媒體詢問時表示，這並非他現在關心的問題，他認為這些東西「看看就好」，因為「我現在看的都是染疫率、重症」。