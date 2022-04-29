29日基隆新增新冠病患年齡層分析。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

29日符合確診者居家醫療照護人數統計。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府29日公布，新增605名新冠患者，25至34歲與55至65歲感染人數最高，其次是34至44歲，正在居家隔離2049人，相對28日上升1873人，全市12間學校全面停課，部分停課則有72間，社區篩檢總篩檢90476人次。

基隆市長林右昌表示，新增605名新冠患者中，分別為294名男性與311名女性，分析確診者年齡，25至34歲與55至65歲，兩個族群感染人數都有70人，34至44歲則有69人，45至54歲共有67人。

林右昌指出，29日正在居家隔離共有2049人，比較前日增加1873人，28日社區篩檢站採檢3434人，29日上午採檢1558人，28日快篩陽性專線共有67人通報，PCR複檢確診30人，另37人已採檢等到報告。

符合確診者居家醫療照護人數，林右昌說，評估人數1723人，當中有966人藉由快速通道提出申請，完成健康條件審核1432人，審核符合已入案1031人，條件不符合401人。

針對醫療量能與學校狀況，林右昌說明，專責病房147床，目前收治109床，空床38床，全校停課有12間學校，包含5間小學與7間幼兒園，預防性停課有1間小學與1間幼兒園，部分停課有72間學校，共有239個班級。