晶豪科(3006)周五召開線上法說會，首季營收、獲利仍雙創同期新高，獲利9.57億元，季減16.56%、年增48.83%，基本每股盈餘3.41元，符合預期。晶豪科預估利基型記憶體第三季需求才會顯著成長，今年整體毛利率，法人預估目前大致與首季相當，但疫情、通膨、升息等變數仍多，不過若長短料狀況逐漸緩解，有利於後續客戶拉貨之動能，今年營收持續創新高。

晶豪科第一季營業收入58.01億元，年增2.21%、季減13.2%，營業毛利16.43億元，毛利率32.35%，季減6.57個百分點、年增9.34個百分點，營業利益8.60億元，年增35.86%、季減41.02%，營業利益率14.83%，季減10.07個百分點、年增2.1個百分點，稅前淨利11.48億元，季減22.38%、年增57.05%，稅後淨利9.57億元，季減16.56%、年增48.83%，基本每股盈餘3.41元，符合預期，遜於去年第一季4.04元下滑、仍相較於去年同期2.30元成長。首季仍消化長短料因素，加上成本墊高，營運有下滑狀況，但單季營收、獲利仍雙創同期新高。

今年第一季業外利益接近3億元的細項？公司提到是匯兌盈餘。而晶豪科保留盈餘很多，是否會啟動庫藏股或現金減資？公司指出，保留盈餘相對其他公司還好，也待景氣、市況更好，需資金購買晶片等，所以目前沒有庫藏股或現金減資計畫。關於去年第四季費用率13.89%，今年第一季營收季減但費用率卻提高，晶豪科說明，主要是因為人才荒，公司為了留住人才，也啟動調升員工福利，所以導致費用增加。

晶豪科利基型記憶體最終端運用，廣泛應用，利基型記憶體市場，預計會調整價格，但幅度不大，原本預計第二季市場狀況好，但受到地緣政治、通膨、大陸封城因素，第二季跟第一季相差不遠，預計第三季需求才會顯著成長。DD4、DD5，晶豪科著墨相對小，而韓廠在利基型記憶體(DDR2、DDR3)的市占率，公司表示，DDR2已沒有、DDR3逐月下降。

今年在利基型產品與美光仍有合作簽約機會，跟美光簽的LTA已經開始出貨。

近期長江儲存擴廠，對晶豪科會影響？公司說明，做的東西不一樣，對公司影響不大。

Audio Amp獲得多家歐美知名高階音響廠商採用，特別是，今年也打入韓系TV廠商供應鏈，加上長短料狀況逐漸緩解，有利於後續客戶拉貨之動能，今年營收持續創新高。4月底的客戶拉貨狀況因大陸封城，與4月初差異不大，有時候甚至更差，大陸封城狀況，會使交貨期程拉長、費用增加，但依客戶需求，公司提早因應，而且目前封城狀況已漸緩解，狀況可望越來越好。若下半年封城結束，公司表示，記憶體WiFi 6、網通等應用後市可期。不過近期聽到三星對TV展望有下修，公司認為對晶豪科影響略微。

記憶體中，合約價與現貨價比重約7:3。晶豪科第一季SOC memory比重較去年第四季低，SoC客戶目前庫存仍相對較高，後續SOC Memory出貨顆粒持續成長，仍是營運成長重點，出貨比重會增加。而今年整體毛利率預估目前大致與首季相當，但疫情、通膨、升息等變數仍多，公司坦言不好預測，就如第三季是否再調整價格，還是得看整個市況而定，大約五月底、六月初才會比較清楚。針對烏俄戰爭、通膨、升息 、大陸封城等議題，公司也表示，須持續關注。

去年度營收創歷史新高，毛利率36.56%，每股稅後盈餘17.76元，擬配發每股現金股利8.0元，配發率45%，將提報6月15日召開之股東常會。

晶豪科董事會通過兩家子公司合併案，存續公司為沛訊股份有限公司(沛訊公司)、消滅公司為晶湧科技股份有限公司(晶湧公司)，沛訊公司及晶湧公司分別為晶豪科持股100%及間接持股98.10%之子公司，合併後不影響股東權益。併購目的為整合集團資源，整合現有資源，預期可降低成本並提升效能。綜合參考消滅公司淨值、營運狀況及未來經營綜合效益與發展條件，並考量市價法評估及公司帳面價值評估後，以晶湧公司1股普通股換發現金0.33元，預定合併基準日為111年6月30日，於合併基準日後，由沛訊公司以現金方式支付。自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切有效之權利義務、法律關係，均由存續公司概括承受。參與合併公司之基本資料，沛訊公司為積體電路之研發、生產、銷售及相關諮詢服務；晶湧公司為SoC IC之研發、生產、銷售及相關諮詢服務。