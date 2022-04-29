積極投入新建工程市場；加上投入新產品隔間磚的生產；同時反映原物料上漲調整產品報價，國內第一大內裝修矽酸鈣板廠惠普（8424）預期，今年的營收毛利可望雙成長，營運挑戰新高峰。
受惠台商回流激勵，台灣新建市場的廠辦、商辦建案增加，惠普近年積極搶攻新建工程，估算，目前新建工程的營收佔比已提升至近4成，優於過去的3成。
至於在新產品的投入開發，惠普指出，已與集團的國產建材實業（2504），與新成立的國宇建材輕質磚聯手，推出高隔音複合式分間牆，鎖定五星級飯店、高科技廠房等，搶攻輕隔間市場。
市場預估，台灣輕隔間市場每年的商機超過百億元。
全球原物料持續飆漲，矽酸鈣板及另一項產品纖維水泥板的主要原料紙漿、水泥價格上漲，惠普指出，在去年3次調漲售價後，今年1月再小幅調漲。
但因此波原物料價格在通膨加劇下，漲勢並未停歇，惠普表示，若成本壓力不減，產品報價還反映、陸續再調售價。
惠普累計今年1-3月合併營收2.49億元，已創同期歷史新高年成長17.2％。
市場指出，惠普在積極投入新市場、創造新產品、產項調漲報價下，今年營運可望創下歷年高峰。
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