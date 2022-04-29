宜蘭縣今天（29日）新增180人確診，其中校園新增35名學生、4名教職員染疫，宜蘭縣政府將啟動6至11歲兒童的莫德納疫苗接種，預計5月9日開始施打，教育處表示，發給家長的意願書是針對莫德納，如未來BNT兒童疫苗有配發到宜蘭，會啟動第2波意願調查，但呼籲家長能讓孩子盡快施打。

宜蘭縣長林姿妙表示，魚販關聯案和收容所群聚案，今天沒有新增個案，近日新增個案大多數是匡列居家隔離的親屬陰轉陽個案，對社區影響漸漸縮小；南澳鄉部分，新增15人確診，目前正在疫調當中；新增確診學生35人、教職員工4人。

衛生局長徐迺維表示，學校部分確診數不斷增加，有一半的感染源是來自親友，縣府為6到11歲兒童接種疫苗已經做好規畫，家長也可以選擇在學校集中施打或到醫療院所接種。

縣府針對兒童疫苗接種規畫時程，是4月28日發送接種評估暨意願書，29日校園集中接種作業說明會議，5月5日校園回報施打人數及名冊，6日排定各校施打時間，9日啟動施打。

教育處長王泓翔表示，這波意願書是針對莫德納疫苗，未來如果BNT兒童疫苗確定有到宜蘭，會啟動第2波調查，但呼籲家長「能愈快打疫苗，愈能降低風險，能盡快打就盡快打。」

徐迺維表示，從國外的報告中，因新冠肺炎住院的孩子，有9成沒打過疫苗，當中有5分之1須住加護病房，縣府的立場是盡可能讓所有孩子接受到他們希望施打的疫苗，但還是希望家長能盡快讓孩子接種疫苗。