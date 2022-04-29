新北市今日居家照護者已達1萬2247人，隨著人數上升，家中該如何常被藥物成為民眾必須要知道的知識，新北市藥師公會理事長許有杉今表示，居家常備藥品有六項包括解熱止痛藥、止鼻水藥、止咳化痰藥、腸胃藥電解質補充劑、維生素BC與體溫計。

許有杉表示，新北政府從推動居家照護以來，送藥到府至今已有1500多例，其中900多件是處方送藥，另外200多則是指示用藥或成藥等。

許有杉說，藥師可透過電話家中為個案準備居家用品，用來症狀緩解，也能透過電話遠端說明，讓個案能解除症狀。

許說，常備用藥中，疫情症狀主要有發燒、流鼻水、咳嗽有痰等症狀，可使用含乙醯氨酚的解熱止痛劑，流鼻水則可抗組織胺，副作用可能有嗜睡問題，但非常輕微。

另外咳嗽化痰部分，建議個案不要吃甜的東西，多喝開水，有利症狀緩解，另外輕微胃腸問題，也建議補充口服電解質與維生素 。

外傳明日快篩劑數量砍半，新北市衛生局陳潤秋表示，目前都是由中央直接派送到藥與偏鄉衛生所，中央統一出貨，新北狀況跟全國一致，隨時跟中央反映，新北訂購140萬劑，目前到貨18萬劑，目前還夠用。

對於快篩劑搶購，許有杉也說，基層接到各種配送延遲數目減少，意見都會隨時立即反應全國聯合會，與中央溝通協調。

新北市副市長劉和然也說，要拜託所有民眾不要把氣發在服務同仁身上，新北也會把相關訊息反映，拜託市民多多體諒包容。