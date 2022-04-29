嘉義市政府公布快篩劑撙節用法。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市衛生局長廖育瑋呼籲民眾有需要才快篩。（廖素慧攝）

部立嘉義醫院公告禁止探病。（廖素慧攝）

嘉義市今天新增36例確診案例，12歲以下10例、12至64歲24例、65歲以上2例，目前累計148例確診；市長黃敏惠對議員質詢有關國小學童打莫德納疫苗問題時表示，家長們很糾結。

市議員陳家平今天在議會質詢指出，6至11歲學生要施打莫德納疫苗，打與不打讓家長很為難，中央宣布已簽約採購兒童劑型BNT疫苗，果真如此，應該讓家長能選擇疫苗，才能鼓勵施打兒童疫苗。

市長黃敏惠表示，目前中央只有莫德納疫苗要給國小學童施打，讓家長們很糾結，市府發出施打意願同意書給家長7天思考期，希望家長與家庭醫師商量評估孩子的狀況再做決定。

市府表示，新增36例確診中有8例因有症狀就醫採檢PCR陽性，18例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性，2例有外縣市活動史，7例曾接觸外縣市確診者。

由於中央減縮公費快篩劑供應，市府也籲請民眾「有需要時」再快篩，4天自主防疫若沒有外出，就不用快篩。

此外，部立嘉義醫院傳出有疫情，醫院高層澄清不是醫院員染疫，是有2名護理師因家人確診，陸續於28日、29日居家隔離。

部嘉院長黃元德表示，部嘉醫院為維持醫療量能，嚴謹防疫，醫護人員分時段分流用餐，用餐時要分開坐在桌子的兩端，配合嘉義市政府住宿型長照機構禁止探視，更進而禁止探病，若要探病必須取得醫師許可。