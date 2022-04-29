半導體測試介面廠精測（6510）今（29）日召開線上法說，總經理黃水可表示，雖然2022年首季營運表現偏弱，但隨著新產品、新應用的投資布局效益逐步顯現，預期本季營運將恢復成長動能並逐季成長，對全年營收達雙位數成長、探針卡貢獻突破5成目標不變。

精測受產業淡季及營業費用增加影響，首季每股盈餘3.43元、降至近3年低點。財務長許憶萍說明，首季營收因疫情導致部分產品驗收進度遞延影響，營業費用率增至37.23％，主因研發資源持續投入及增補優秀人才影響，但均為後續營收成長的必要投資。

觀察精測首季各應用營收占比，由於Omicron疫情削減全球終端消費力道，供應鏈因庫存壓力影響出貨，應用處理器（AP）降至40.1％，高速運算（HPC）及電源管理IC（PMIC）分降至10.4％、3.4％，HPC相關客製化晶片（ASIC）需求亦下滑。

不過，精測首季射頻（RF）應用需求續旺，占比提升至19.6％，其他占比亦提升至23.7％。黃水可指出，主因新產品SSD快閃記憶體控制晶片（NAND Flash Controller）開始小量生產，以及微機電（MEMS）探針卡獲美系大廠驗證，開始逐步貢獻營收。

展望後市，黃水可表示，AP占比第二、三季預期將逐步提升，RF亦持續有量，今年貢獻占比將逐漸穩定，HPC則仍有起伏，將持續努力爭取更多機會。雖然因投資效益尚未顯現，使首季獲利明顯下滑，但相關投入資源效益預期將逐季顯現，挹注營運成長動能。

黃水可指出，由於重大客戶營運均在成長階段、兩岸及北美的在地服務布局漸趨完善，配合探針卡新產品持續驗證通過、逐步導入各應用領域量產，對精測今年營運展望維持先前看法不變，預期將維持逐季成長趨勢、全年目標達雙位數成長不變。

黃水可認為，若驗收進度不受疫情影響，上半年營收有機會達到雙位數成長。至於探針卡訂單面臨同業競爭挑戰，黃水可強調，精測以一站式服務的獨家優勢提供良好交期及售後服務，目前與客戶的訂單及互動未看到明顯變化，相信客戶會有明智決斷。

精測受季節性淡季影響，首季探針卡營收占比降至31％，其中AP占比降至33.3％，但RF占比提升至31.9％，有助降低單季營運波動。黃水可表示，隨著新產品陸續到位量產，AP探針卡第二、三季營收及占比將逐步恢復，探針卡全年營收貢獻達50％目標不變。

針對探針卡與測試卡未來布局，黃水可表示，測試卡著重前端設計、探針卡則著重後段生產，精測因兩者兼具，將會並進發展。雖然探針卡仍是後續布局重點，但測試板會在既有基礎上持續發展，且隨著專案複雜度持續增加，精測相關布局已逐漸產生效益。