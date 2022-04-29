日本豐田汽車29日與泰國政府簽訂一項協議，將利用包括減稅以及補貼等獎勵方案來生產電動車(EV)。藉此，豐田可將不便宜的EV售價降低，便於日後在泰國廣泛來推行。同時，泰國也可利用EV來替換傳統燃油汽車。

泰國政府指出，許多當地民眾都希望全球大車商能加入EV生產獎勵行列，好壓低EV的車價。現在跟泰國當地最大汽車製造商豐田簽下協議，對其它車廠而言，將會有帶頭的作用。

豐田汽車泰國分公司表示，豐田正在考慮2022年底左右，將在泰國發行bZ4X純電車款。目前，豐田汽車在泰國的市占率最大，街上3輛汽車當中，就有1輛是豐田的。

除了日本豐田汽車，泰國政府也已跟陸企的長城汽車，以及上汽泰國子公司上汽正大，都簽署過類似EV協議。根據泰國政府估算，2022年期間還會有至少5家全球車廠，可望陸續加入這個鼓勵EV生產的計畫。

泰國工業聯合會(FTI)統計，目前在泰國掛牌上路的EV約有26萬輛。同時，泰國官方也預估，2022年當地EV銷售量將有2萬輛左右，但僅是目前汽車數量的零頭而已。

泰國政府允諾，將持續推出政策來支持EV，希望能繼續保有全東南亞第1，還有全球第11大汽車生產國的殊榮。另外，泰國政府也立下目標，最晚到2030年，當地EV年產能將達72.5萬輛，占總產能3成左右。