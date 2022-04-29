桃園29日新增1987例本土個案，居隔人數高達1萬8461人，市長鄭文燦指出，其中有6500人為學校師生隔離，佔全體3分之1。依社區採檢站陽性率分析，每5天確診曲線會增加1倍，預告確診個案仍會持續攀升。

鄭文燦表示，1987例個案採取年齡分析，18歲以下有376人佔19.4％；65歲以上有58人佔2.99％，顯示長者接種疫苗有所成效。居隔人數有1萬8461人，一般民眾確診影響的居隔人數約10人，學校師生有人確診便會影響整個班級約30人，職場有人確診則會影響5至數百人，為此導致居隔人數不斷上升。

桃園29日新增1987例本土個案，市長鄭文燦主持疫情說明會。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

「確診數每5天會增加1倍！」鄭文燦說，社區採檢站自1月至4月已累計採檢26萬8461人，以社區採檢站陽性率分析，曲線預判每5天有可能倍增，確診個案還是會持續上升，隨之而來的是居隔人數也會增加。

談及居隔通知書的發放，鄭文燦解釋，中央公告自5月1日起將針對學校、職場、個人採取自主申報，2天內的近距離接觸者不做疫調，直接開立居隔通知書，在新版制度未上線前，市府仍會針對原有的通報進行補發。

鄭文燦指出，15日起至今有3萬7015人須發放居隔通知書，尤其25日後改為3＋4政策，數量更是激增，衛生局已動員全局趕辦居隔通知書作業，光昨天就發出8268人，有些身分證字號錯誤、電話錯誤等問題需要核對，後續還有2000多人要補開，在中央系統還沒上線前仍會由衛生局開立居隔通知書。

鄭文燦也盤點市內重要傳播鏈，佳總興業公司群聚感染，入廠採檢617人有60人確診，其中18人為本國籍員工、42人是移工，移工宿舍已全面清消，移工就地隔離並分區分流管理，要進行多次採檢及清消。東陽老人長期照顧中心有1名住民快篩陽性，全面採檢61人有5人確診，其中2人為住民、3人是工作人員。此外還有永平高商專案採檢，130人中有4人確診。