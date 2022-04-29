嘉義縣今天新增26名確診案例。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣今天新增26名確診案例，5月2日6到11歲學童疫苗接種將開打。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣新增26例確診個案，嘉義縣長翁章梁今天下午舉辦線上記者會說明，有2名員警確診，1例列為外縣市確診個案；縣府水利處1名員工確診也列外縣市個案，縣府已清消。翁章梁表示，目前並沒有影響正常上班。

嘉縣今天新增26例確診，其中居隔陰轉陽11人、接觸者採檢4人、症狀採檢11人確診，另有184人解除隔離，目前居家隔離295人，確診輕症居家照護69人。有關嘉義縣警局水上分局、朴子分局各有1名員警確診，衛生局長趙紋華指出，1例警員確診、1例列他縣市個案，按規定匡列九宮格接觸人員，也發放快篩試劑。

翁章梁表示，今天新增26人確診，居隔陰轉陽11人，接觸者採檢4人，症狀採檢11人，3個月到11歲有10人，孩童比率佔3成8。嘉義縣6到11歲學童疫苗接種5月2日開打，學童應盡快接種疫苗，增加保護力，6歲以下孩童因無法接種疫苗，強調打疫苗護孩童，只有周邊的人不感染，才能降低社區傳播風險，保護幼童避免感染或併發重症。

翁章梁進一步指出，有關6到11歲兒童疫苗接種，學校已發放接種同意書，家長有7天的時間考慮，同意者可選擇校園或合約醫療院所接種，學童若至醫療院所接種，可申請疫苗接種假，家長照顧或陪同注射，也可申請防疫照顧假。衛生局也邀請梅山衛生所主任曾文宏拍攝影片宣導，有關家長擔心兒童接種後可能出現心肌炎或心包膜炎，多為輕微症狀，恢復狀況多數良好，鼓勵民眾踴躍讓兒童接種。