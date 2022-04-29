T1聯盟》台啤英熊球員確診 明與雲豹例行賽宣告延期 16:062022/04/29 中時 黃及人 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台啤英熊成為T1聯盟首支出現球員確診的球隊。(T1聯盟提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近日傳出其他聯盟籃球員確診消息，台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英熊為求謹慎，全隊連3日進行快篩，28日全隊快篩發現有1名球員呈現陽性反應，經PCR檢測確診，其餘隊職員快篩結果皆為陰性反應。 台灣啤酒英熊球團內部評估後，全隊將進行自主管理，經和桃園雲豹協商，本周六（30日）G35台灣啤酒英熊VS桃園雲豹將延至5月6日晚間7點開打，比賽地點將另行公布，相關票務事宜請詳見桃園雲豹官方IG及臉書粉專。 屏縣＋118例 確診單日首次破百 台中暴增621例 彰縣破百 疫調清消不會停 #聯盟 #確診 #台灣啤酒英熊 #全隊 #桃園雲豹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市＋107 全市26校停班課 居家照護確診者累計387人 14:522022/04/29 生活 2022誰來做老大》新北市議員 參選人紛確診居隔 親友代打掃街 04:102022/04/29 政治要聞 基隆婦枉死 曝居家照護確診者隱憂 04:102022/04/29 生活新聞 第5位北市議員確診！侯漢廷曝2症狀 2天前才見柯文哲 10:532022/04/29 政治 北市近千學童染疫 議員嗆把教育局長送監院 04:102022/04/29 生活新聞 破萬確診！醫曝從高峰往下降時間點 3件事要注意 08:142022/04/29 生活 住宿生控「跟確診者同住4人房」逢甲大學回應了 12:462022/04/29 生活 周圍朋友都確診！游淑慧坦言非常恐懼 曝第一線醫護快撐不住了 15:322022/04/29 政治 真被柯P說中「全台大亂」 游淑慧揭一夜4亂象：風雨欲來 09:052022/04/29 政治 黃珊珊：北市即將達單日5萬例 15％急性病房轉專責病房 15:102022/04/29 生活 陳時中「要怪只能怪病毒」 侯友宜：面對災難不怪任何人 11:052022/04/29 生活 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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