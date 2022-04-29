因近日傳出其他聯盟籃球員確診消息，台灣運彩xT1聯盟台灣啤酒英熊為求謹慎，全隊連3日進行快篩，28日全隊快篩發現有1名球員呈現陽性反應，經PCR檢測確診，其餘隊職員快篩結果皆為陰性反應。

台灣啤酒英熊球團內部評估後，全隊將進行自主管理，經和桃園雲豹協商，本周六（30日）G35台灣啤酒英熊VS桃園雲豹將延至5月6日晚間7點開打，比賽地點將另行公布，相關票務事宜請詳見桃園雲豹官方IG及臉書粉專。