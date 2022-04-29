香港政府今日公布，5月1日取消對海外國家或屬地就新冠肺炎發出的外遊警示。

香港政府於2020年3月17日因應當時全球各地的疫情，對所有海外國家或屬地發出紅色外遊警示，並強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，警示一直生效至今。考慮到現今全球各地疫情主要由Omicron變異病毒株引致，而與香港有密切往來的海外國家或屬地疫情水平已大致呈下降趨勢，而香港居民如須回港必須完成疫苗接種，相對而言到海外地區的風險已較低，港府認為現階段可取消對所有海外國家或屬地就疫情發出的外遊警示。

由於世衛仍宣布新冠肺炎為全球大流行，而世界各地疫情仍然持續，香港衛生署呼籲市民應繼續避免非必要的外遊計劃。市民如無可避免需要外遊，應密切留意當地新冠肺炎的最新情況及衛生署發出的旅遊健康建議，以保障自身健康。

港府重申，會繼續透過嚴謹的「外防輸入」措施及指定檢疫酒店數目控制整體從海外地區入境的人流及減低輸入個案的風險。當局會繼續維持相關的登機、檢疫及檢測安排，從海外地區抵港人士仍須按嚴謹的入境防控措施在閉環管理安排下於指定檢疫酒店進行強制檢疫。