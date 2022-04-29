星座運勢網站「同道星座查詢」分享，單身的金牛座、處女座、天蠍座、射手座、水瓶座5月的桃花運很旺，不過處女座要特別當心，其中有不負責任的爛桃花，千萬要仔細辨別，別浪費時間在這樣的人身上。

▍1.金牛座

來到5月，單身的金牛座桃花運上升，能展現個人的優點和魅力，吸引異性的目光，但是自信心不足，面對感情比較被動，建議可以積極一點，有望遇到好緣份。不過有伴的金牛座可能會因為自身壓力而影響感情，應適時紓緩情緒，否則恐會引起摩擦。

▍2.處女座

單身的處女座身邊會出現許多追求者，桃花非常旺，但是要睜大眼睛看清楚，當中會有不負責任或搞不清楚內心想法的人，相處時或許感覺很甜蜜、曖昧，但對方根本就沒有認真看待這段感情，別在這種人身上浪費時間。

▍3.天蠍座

單身的天蠍座有機會在職場上遇到桃花，對方可能是因為工作需要而認識，或是一直沒感覺的同事，兩人突然來電，不過彼此的年齡可能稍有差距，需要先做好磨合的心理準備。有伴的天蠍座會想要跟另一半黏在一起，藉此增加安全感，但要小心別造成對方的壓力。

▍4.射手座

單身的射手座桃花運非常好，身邊會有人主動告白，建議先想清楚自己現階段想要怎樣的感情和相處模式，確定內心的想法後，再決定下一步的發展比較好。有伴的射手座要拿出耐心跟伴侶相處，才能避免爭吵。

▍5.水瓶座

單身的水瓶座如果有脫單意願，可以請親友多多幫忙介紹，但要釐清自己的擇偶條件，以免來的都不是自己的菜。有伴的水瓶座這段時間很重視心靈相通的感覺，和伴侶討論各種不同的話題，讓你們感到非常愉悅。