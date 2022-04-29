台積電慈善基金會以創新服務模式擴大公益共好範疇，除推動「偏鄉技職教育培力計畫」打造學校、企業、社福機構三方共好循環，更進一步啟動「公益綠能計畫」，攜手政府單位、大專院校，協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板，不僅提升能源使用效率、減輕其營運負擔，亦可透過販售綠能貼補營運費用。

截至今年3月，台積電慈善基金會已協助2間社福機構使用太陽能發電、年發電量達16.3萬度，並為62間偏鄉學校裝設LED節能燈具、減碳238公噸，總計創造新台幣243萬元綠色效益。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，公益綠能計畫不只協助弱勢團體節能，這些撙節下來或躉售獲得的電費，還可用來照顧更多需要幫助的老幼。

台積電慈善基金長期深入與關懷社會各個暗角，發現許多社福機構除需籌措穩定的經費支持外，亦苦惱於老舊電器導致的高額電費問題；為減緩其財務壓力，台積電慈善基金會於2020年起推動「公益綠能計畫」，與臺南市政府、國立成功大學合作，由政府單位媒合社福機構，引介台積公司廠務組織及協力廠商評估其用電需求及環境優化可行性，結合國立成功大學電資學院學生開發的公益綠能管理系統，於太陽能板架設後持續監測發電效益、維護管理，跨界攜手志同道合的機構打造環境友善的共好循環。

此外，台積電慈善基金會亦盤點照明設備不足的偏鄉學校，偕同崑山科技大學學生自組的「愛築積節能守衛隊」執行老舊燈具汰換工程，不僅提供偏鄉師生更健康的學習空間，也讓部分背景相對弱勢的崑山科大學生從中累積技術知識、實務經驗與工作報酬，專案成果獲2021年教育部青年志工團隊競賽青年組績優服務獎、團隊網路人氣獎。

台積電慈善基金會持續推動公益綠能計畫，2022年預計更擴大規模，將投入新台幣7,000萬元協助6間社福機構架設太陽能板、240間偏鄉學校裝設LED節能燈具，預估年發電量可達250萬度、減碳960公噸，總計創造新台幣1,500萬元綠色效益，為社福機構與偏鄉學校挹注永續經營的力量。