隨著晶圓代工龍頭台積電產能擴張，原物料需求亦不斷成長，為確保製程關鍵材料之一的光阻穩定供應，台積電打造創新商業模式，將曝光機台以租賃方式提供光阻供應商使用，降低其投資成本及提升來台設廠意願。台積電評估今年第四季建立「機台租賃平台」，活化廠內不同類型機台再利用價值，提供有需求的供應商使用。

台積電打造創新商業模式，將曝光機台以租賃方式提供光阻供應商使用，確保製程關鍵材料光阻穩定供應及在地化，供應商去年成功設立全台第一座極紫外光（EUV）光阻生產工廠，截至今年4月已產出超過千瓶EUV光阻劑，創造逾新台幣1億元商業價值，年產值更超過新台幣10億元，同時達到台積電資產活化再利用效益，落實產業共好。

台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總經理林錦坤表示，原物料供應商是台積電永續經營的重要夥伴，台積電透過創新的商業模式，開創光阻供應鏈在地化，共同打造台灣第一座EUV光阻工廠。