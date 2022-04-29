日盛投信29日表示，近期國際情勢動盪不安，然因企業財報與中國疫情降溫跡象令風險偏好短暫回暖，加上美超級財報週陸續有佳績傳出、台灣電子半導體大廠法說展望皆正向，挹注台股反彈表現。從技術面來看，台股自3月底高點拉回至4月27日低點波段已經下跌1,551點，近期低點16,219點已經逼近去年10月5日低點16,162點。由於指數短線波段下跌幅度已大，與月季線乖離變大，近期可望吸引買盤進場。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，原市場預期美國在2022年緩步升息4~6碼，因通膨較預期嚴重，上修至6~8碼；原預期縮表以到期不續買為原則，上修至每月縮表950億美元；目前觀察預估通膨將在2Q22開始向下，但時間點有機會在第二季下旬。另原中國封控為最大變數，現已見到放鬆跡象。由前述幾項觀察點可發現，短期仍受升息、縮表、戰爭、通膨以及疫情影響，使得短期台股震盪整理，然中長線在強勁企業獲利支撐下，有望帶動指數向上。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，5月4日聯準會將進行利率決議，公布後市場利空消息漸趨明朗，指數有望獲得多方買盤進駐。目前台股進入上市櫃公司法說密集期間，釋出營運展望樂觀公司易受資金追捧，而趨勢上通膨題材、報價上漲、網通、伺服器、雲端資料中心、智能車、金融等是未來中長線觀察重點，可伺機留意相關產業表現靈活彈性操作。