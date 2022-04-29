桃園29日新增1987例本土個案，為提高國人的保護力，中央先前宣布國小生可開放接種莫德納疫苗，市長鄭文燦表示，市內177所國小完成疫苗接種意願調查，家長同意率約48％，5月2日起將陸續入校安排接種。

鄭文燦說，校園累計1524人確診，其中有1456名學生、68名老師，已有部分解隔離，不過仍有約6500人仍在隔離中。桃園市規畫195所國小替國小學童施打莫德納疫苗，其中177所完成意願調查，目前家長同意率約48％，將從5月2日起至6月17日入校替學童施打疫苗。

鄭文燦提醒，如有學童在接種疫苗後感覺身體不適者，可以申請1至3天的疫苗假，且不列入缺席紀錄，有特殊狀況得延長，家長也可以申請疫苗照顧假。

鄭文燦指出，弱勢族群也有提供公費快篩，截至3月低收入戶有1萬1779戶，列冊關懷獨居老人有2595人。針對街友、低收入戶及獨居老人，若有快篩需求，將由社會局、外展中心及14處家庭服務中心等各服務機構，備有公費快篩試劑，依需求對個案進行關懷照顧。