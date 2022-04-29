琥珀是遠古植物的樹脂化石，經億萬年埋藏形成，含藏有脊椎或軟體動物的琥珀非常稀有。（陳淑芬攝）

琥珀是遠古植物樹脂化石，經億萬年埋藏形成，含藏有脊椎或軟體動物的琥珀非常稀有，圖為蜥蜴近乎以原樣形態保存。（陳淑芬攝）

由台南東山出土台灣首次、唯一內有生物包埋的琥珀標本。（科博館提供／陳淑芬台中傳真）

電影「侏羅紀公園」劇中以琥珀中埋藏的生物遺體成為科學研究重要材料，科博館29日起推出「那一刻－琥珀的記憶」特展，展示琥珀標本、藝術創作，還首度曝光6件台灣珍稀琥珀標本。科博館地質學組楊子睿博士表示，琥珀是遠古植物產下的樹脂化石，經過億萬年埋藏形成，中生代已滅絕的物種，近乎還能以原樣形態保存在珀體內。

熱門電影《侏羅紀公園》曾掀起恐龍重生的話題，國立自然科學博物館館長焦傳金在特展記者會中表示，「那一刻－琥珀的記憶」則搭上即將上映《侏羅紀世界》電影熱潮，並展示科博館的豐富琥珀蒐藏，將展至2023年2月19日

「埋藏在琥珀中的生物遺體，近乎都能以原樣形態保存！」策展人、科博館地質學組助理研究員楊子睿博士表示，琥珀是遠古植物的樹脂化石，經億萬年埋藏形成，含有脊椎或軟體動物的琥珀非常稀有，因體積較大，不易困於樹脂內，尤其已滅絕物種，更成為科學家窺探生態與生物重要材料。

值得一提的是，亞洲蒐藏琥珀逾40年的知名琥珀專家黃憶人，也借展電影「侏羅紀公園」限量版編號第6號的復刻版手杖。台灣地質年代雖年輕，但也有琥珀標本出土，特展中除介紹世界珍稀琥珀，也首次曝光6件台灣的琥珀標本。

楊子睿指出，包括有台南東山出土台灣首次、唯一內有生物包埋的標本，初步研究推測可能是屬於蛛形綱的物種；另有新北瑞芳出土、台灣現有最大一塊琥珀，長寬皆達15公分，從地質資料分析，可能來自於新北市瑞芳區中新世中期，約1500萬年前的濱海相沉積物。