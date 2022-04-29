王柏傑今出席眼鏡代言活動，面對連日來確診人數破萬，王柏傑因為有心律不整問題並未施打疫苗，但正因為沒打疫苗他會更保護自己，沒工作就待在家裡，工作前也都會快篩；反而是等待快篩結果比較恐怖，「所有人都離你很遠，等到結果出來才敢過來聊天，這雖然是必經流程，但疫情真的把大家搞得很緊張。」

母親節即將到來，王柏傑表示以往送媽媽禮物，她都很少使用，「之前送她珍珠項鍊，她只戴過一次，可能太珍惜捨不得戴。」這次決定直接送現金，盡量包到6位數讓她去買自己喜歡的東西。而沒意外的話，王柏傑說今年也會和女友謝欣穎家人一起過母親節，他說女友爸媽跟自己的父母很像，都不會強迫他們做不喜歡的事情，只要兩人開心就好。

女友媽媽也看了《華燈》竟笑讚他很適合演牛郎，但和修杰楷的床戲倒是避而不談，「父母都會當作沒看到、沒這回事吧，聊也很怪。」王柏傑說《華燈》的男男床戲，算是尺度大突破，以前男男戲碼頂多只有吻戲，這次真的是第一次嘗試。他和修杰楷私下就是好兄弟，他說未來有機會不排斥再搭檔修杰楷，因為彼此有信任感，會毫不藏私的給對方回饋。而先前賈靜雯因為看到兩人男男床戲表示吃味，王柏傑笑說，「她開玩笑的啦，她那麼大器才不會在意這些小事。」