巨城 6F「Beutii質感家電特賣」TESCOM吹風機，最低5折熱賣中。（遠東巨城提供）

髮圈界LV之稱的「L’Erickson」全手工流行髮飾，快閃巨城。（遠東巨城提供）

Big City遠東巨城購物中心歡慶生日，也不忘寵愛媽咪，推出全台最高的9%超級刷卡回饋，還有流行服飾6折、精選鞋類3.5折起，大小家電指定品牌滿萬送千、多款品牌按摩椅5.8折起，美妝保養系列品牌等組合下殺1.8折；輕奢珠寶、名錶配件享單筆滿萬抵千等好禮。

迎接生日慶、母親節，即起至5月8日遠東巨城攜手9大指定銀行，首度推出超高回饋「巨城Big好刷超級369」，加入巨城App會員，活動期間刷卡，不限日期累計消費滿1萬元回饋3%、滿8萬元回饋6 %、滿20萬元以上回饋9%電子抵用券。

而巨城身為新竹人的灶咖，7F主題餐廳再添重量級夥伴，引進連續5年榮獲米其林必比登推薦泰式餐廳「帕泰家」，跨出台北的全台第2家即進駐巨城，即起至5月5日2人以上同行還有料理兌換券。

另巨城6F「Beutii選品」日系質感家電也好評回歸，精選商品最低下殺4折，全店再享滿千現折百元；3F「Theodora’s希奧朵拉」為北台灣唯一快閃專賣店，現場直擊DC聯名「蝙蝠俠機械錶」、「神力女超人湖水綠」手表；1F有美食Youtuber古娃娃「WA！COOKIES」，挑戰全台最酥鬆曲奇餅乾；及來自美國髮圈界LV之稱的「L’Erickson」，推出巨城快閃限定色「熱帶雨林」髮圈筒，滿額再送資生堂洗護組。