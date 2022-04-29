電動自行車行駛在路上，無明確法源管控。為了保障民眾安全，新北市交通局近期邀集各單位聯合稽查販售電動自行車的店家，其中查獲4案違規，市府除了依偽造文書罪嫌，將業者移送法辦外，也勒令業者下架不得陳列。另外，若民眾買回未納管合法電動車，且未懸掛牌照，最重可罰3600元。

交通局近期邀集消保官、台北區監理所、財團法人車輛安全審驗中心及警察局進行聯合稽查。交通局指出，電動自行車最高時速是25公里，由於速度較慢、不需要考照，購買成本也較低，近年成為外籍移工、菜籃族及媽媽接送小孩的主要交通工具。

交通局表示，本次稽查除了1件業者販售懸掛偽造合格標章的車輛，已由警察局依偽造文書罪嫌送辦外，另3件都是車輛外觀與審驗合格證明書登載不符，疑設有速限調整裝置、車身違規加裝側方腳踏板，目前已勒令業者下架，不得陳列販售。

由於電動自行車駕駛人僅需戴上安全帽，並掛上合格標章，即可上路，立法院近期也三讀通過電動自行車掛牌納管，希望降低意外發生率。交通局提醒，民眾在納管前購買的合格電動自行車，須在新法施行後2年內依規定領用並懸掛牌照，否則將被開罰3600元，另外也限14歲以上騎乘，若違反將可處600至1200元罰鍰

另外，民眾選購電動自行車時，也須注意車身懸掛是否有雷射防偽雕刻的合格標章，並請商家提供審驗合格證明（包含完成車照片），若車頭有電線外露則算違規改裝提速，上路後將可能被開罰，呼籲民眾提高警覺，查驗車況。