「楠梓產業園區設置計畫 」環評大會12日過關，高市都發局29日公告發布實施都市計畫主要與細部計畫，台積電第1期設廠用地29.8公頃預計6月開工，2023年7月營運，未來將成為南部半導體S廊帶核心，估計可創造1500名就業人口及每年1576億元產值。

此次公告實施範圍，為原高煉廠工廠區29.8公頃土地，由經發局依都市計畫法第27條第1項第3款「為適應經濟發展之需要」辦理個案變更，並依產業創新條例報編設置開發產業園區，依照環評決議及承諾事項，納入當地生態考量。後續將由經發局繼續完成產業園區核定設置，5月辦理土地點交與協助取得設廠建照，6月園區公共設施及台積電建廠同步動工，以配合台積電2023年7月營運需求。

副市長林欽榮表示，市府跨局處整合，為產業提供水、電、人力、土地及安家計畫等5大誘因，善用再生水、綠電等超前佈署優勢，給予產業最佳後盾。也透過岡山路竹捷運延伸線及黃線等沿線都計通盤檢討，北接南科、路科及橋科；南連仁武、大社、林園、小港等，串成南部半導體S廊帶。

都發局長吳文彥說，高煉廠整體規劃兼顧產業轉型與環境共生，有節能、節水、減廢等落實綠色製造，同時配套規劃教育、公托、社會住宅、企業安家計畫及配合內政部租金補貼方案，提供租金補貼等政策。交通部分，短期優先拓寬翠華路，中期推動新台17往南打通，長期評估東側鐵路立體化等交通整合方案。

台積電進駐後，將與材料研發專區形成晶圓製造與材料研發互補創新園區，兩園區預估提供就業機會1.75萬人，並投入約89億元興建基礎公共設施，服務進駐產業使用及地方需求。

為打造全台最大S廊帶科技走廊，都發局也將啓動從岡山、路竹往北之各行政區都市計畫通盤檢討，整合產業用地及地方路網、配合捷運及都更TOD開發、就業安家腹地，以及配合飛航管制放寬容積率等發展配套，建構優質產業投資與居住生活環境。