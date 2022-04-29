快篩實名制昨（28日）正式上路，不少民眾一早趕去藥局排隊搶購快篩試劑，導致許多藥局開賣不久便傳出售罄消息。一名男網友分享某間藥局貼出的公告，呼籲不會篩、不敢篩的人就不要囤貨，意外掀起網友熱議，「我就是自己不敢捅，所以放棄購買」、「家裡備一份就夠了，這個用不完比口罩還沒用處」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》PO出一張藥局公告，內容寫到「快篩劑不是平安符，不會篩、不敢篩，請勿購買囤積」，讓他也點頭直呼，「不敢自己捅鼻子的，就不要跟風了」。

某間藥局貼出公告，呼籲不會篩、不敢篩的人不要買大量快篩試劑回家囤貨。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

照片曝光後，不少網友留言回應，「真的，不敢自己捅的先不要」、「公告非常中肯，一堆人怕買不到，第一天就瘋搶」、「講的很實在，我完全不敢自己插自己鼻孔，所以完全不會想買」、「我就是自己不敢捅，所以放棄購買」、「同意，所以我去預約給專業的捅」。

也有網友針對民眾瘋搶快篩試劑有感而發，無奈表示「台灣人的尿性，先囤再說」、「真的看不懂，一堆七早八早排隊在搶」、「說真的，搶口罩還說得過去，有防護力，快篩根本不用搶，有症狀再去買來篩就好了，搶什麼呢」、「沒症狀也篩，本來就是自找麻煩」、「家裡備一份就夠了，這個用不完比口罩還沒用處」。

快篩實名制自28日起正式上路，民眾出門購買前，建議預先透過「COVID-19實名制快篩試劑地圖」查詢是否有貨，以免撲空。除了快篩實名制，量販店、便利商店等通路亦可購買家用快篩試劑，有急需的民眾可以搜尋「台灣COVID-19快篩試劑購買地圖」或「家用快篩熱度圖」，確認周遭有哪些通路還有貨量可以購買。