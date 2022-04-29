台東縣延平鄉鸞山村下野部落29日舉行通水典禮，居民歡呼終於有自來水可用了。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

延平鄉鸞山村下野部落長期以來用水不足，居民生活不便，為解決偏鄉民生用水，台東縣府爭取並挹注經費4千餘萬元並於去年動工，由台東縣副縣長王志輝、立委孔文吉、延平鄉鄉長胡黃廣文29日主持通水典禮，部落中54戶居民受益，鄉親都相當高興。

鄉親歡呼，終於有自來水了！延平鄉鸞山村下野部落居民表示，多年以來無自來水，每逢乾旱便面臨蓄水不足情形。如今通水後，供水將更穩定，也能保障飲用水安全與衛生，除了保障身體健康，更進一步提升村民的生活品質。

王志輝說明，延平鄉鸞山村下野部落因現有的簡易自來水系統每逢夏日及冬季乾旱季節，簡水系統蓄水量不敷使用等問題，導致部落居民長期飽受民生用水不足之苦。台東縣府指出，下野部落地區地處偏遠且地勢高，曾爭取經濟部相關計畫，卻因不符中央規定，爭取經費受阻而未獲改善。

為解決每戶工程造價過高的門檻，縣府再度於2019年提報計畫外，另研提自「花東地區永續發展基金」項下挹注補助經費。另外，為加速計畫執行效率，縣府財經處與台水公司第十區管理處成立已加速推動「無自來水地區供水改善計畫」平台會議，由縣府及台水公司共同主持，邀集各鄉鎮市公所及相關單位，研商解決遭遇困難議題，以加速計畫執行效率。

縣府爭取經濟部水利署3240萬、花東基金1134萬及自籌126萬元，工程總經費達4500萬元，另負擔路修費用1458萬元來辦理下野部落自來水延管工程。工程管線長度達5500公尺，配置4座加壓站、5座配水池，於今年4月26日完成用戶通水。