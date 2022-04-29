嘉義市工商發展投資策進會總幹事懸缺5個多月，有議員督促市府加速選才委以重任，市府29日公布聘任前新聞主播、國立中正大學電訊傳播研究所碩士的許燿宏擔任總幹事。

許燿宏曾任全國廣播記者、新聞召集人、嘉義世新有線電視新聞主播與記者、嘉義市政府觀光新聞處科員，經歷10多年新聞採訪，熟悉地方公共事務，人脈深廣。

許燿宏表示，工策會肩負市府與民間合作的重要任務，將拜訪工商企業，協助建立產業串聯的平台，加強數位行銷，協助青年創業，工策會免費輔導各項政策性貸款、融資管道，提供民眾創業的專業諮詢。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市營利事業銷售額自2019年起，連續3年創下新高紀錄，2021年更突破2500億元，是市府團隊努力創新帶來的改變與影響，嘉義市面臨發展的關鍵時刻，期許工策會扮演市府與企業間最重要的橋梁，並串聯產業界組成「嘉義隊」一起拚經濟。