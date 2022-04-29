新北市智泰科技公司29日捐贈5百套AI圖像辨識工具軟體給苗栗縣37所學校。（謝明俊攝）

新北市智泰科技公司AI圖像辨識工具軟體可廣泛應用在生產品管監測等實務上。（謝明俊攝）

AI科技目前已成為各級學校資訊教育的基礎學科之一，為了有效加強苗栗縣公私立高中、國中、國小等學校AI教學量能，新北市智泰科技公司以自家所研發的圖像辨識工具軟體5百套，捐贈給苗栗縣37所國小、國中及高中，期望能為苗栗資訊教育盡一分心力。

苗栗縣政府因縣內擁有竹南、銅鑼、廣源、大埔等多個科園學區，科技廠商已成為縣內最重要的經濟支柱，縣府更重視各級學校資訊教育，積極拓展資訊科技及數位應用，鼓勵各校教師透過智慧遊戲式學習，引領小學生們從小具備科技素養及數位自主學習的能力。

目前，苗栗縣各級學校都已將AI人工智慧列為資訊教育的基礎課程之一，引導孩子提早認識AI人工智慧及生活應用項目，已成了各校間的顯學，如果能獲得目前市面上實用的軟體，更能進一步落實資訊素養課程紮根。

位在新北市土城工業區內的智泰科技，專長資訊軟體設計，目前該公司所設計的AI圖像辨識工具軟體（VisLab）已廣泛地應用在車站人流偵測，以及各類產品品質監測工作上，軟體產品的實用性相當高，可以成為教學的絕佳輔助軟體。

智泰科技董事長許志青為鼓勵年青學子們及早投入AI智慧資訊領域內，並幫助學生在未來學習領域中提升對人工智慧的理解及應用，所以主動捐贈500套AI圖像辨識工具軟體（VisLab），給苗栗縣37所公私立高中、3個自造中心、1個職探中心及1個AI教育推廣國小，以及國中等。

許志青指出，後續將針對AI圖像辨識工具軟體（VisLab）與苗栗縣在地大學生共同攜手，並提供高中以下學校教師AI軟體培訓課程，進一步深化學生AI教育。