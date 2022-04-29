台灣醫療暨生技器材工業同業公會於今(29)舉辦歐盟「新法規之產業需求座談會」，歐盟地區作為全球第二大醫療器材市場、台灣第三大醫材出口國，市場重要性無法忽視。不過，歐盟自2021年5月26日起正式實施歐盟醫療器材法規(Medical Devices Regulation, MDR)，新法規以更嚴謹的態度來管理醫療器材，預期對於台灣醫療器材產業有重大的全面性影響。

工業局翁谷松副組長表示，台灣醫材產業成長快速，本次座談會特具實質意義。政府為推動我國醫療器材產業，持續推動各項產業計畫，以建構臺灣成為全球精準健康及科技防疫標竿國家為目標，透過此座談會傾聽業界需求與交流，建立相互協助的運作平台，以期協助業者採取可行的應對方法，強化法規應變能力，早日取得發展先機與增加國產醫材國際能見度。

王(糸秀)子理事長說明公會為協助會員特別專設「MDR委員會」工作小組，以推動強化法規人員培訓、廠商產品歐盟認證議題研析為任務。透過籌劃各項活動提供會員廠適合的資源，並與各政府機關、法人機構偕同串接產學合作能量，後續期待國產醫材業者藉此互相交流、互惠共贏，共同提升臺灣競爭優勢。

今日座談會當中，除了有工業局由翁谷松副組長出席致詞，與現場及線上超過150名業界代表進行分享交流。多家廠商也積極分享歐盟CE認證心得，期待透過此次的座談會以及後續各項推動措施，讓產官學研鏈結應戰歐盟新法規，提高台灣醫材產業韌性，擴大臺歐商機。