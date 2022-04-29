花蓮今新增本土案例272人，衛生局長朱家祥表示，因應未來可能愈來愈多染疫案，社區篩檢站將轉型，未來如果家用快篩陽性、社區快篩站為陽性，需要進一步做PCR，北區請到門諾仁愛樓，南區到北榮玉里醫院，希望藉此舒緩家用快篩陽性快篩跑到急診室去，導致急診室負擔。

衛生局資料顯示，4月1日開始到現在為止，總計篩檢了32162人，確診陽性有698人，陽性率為1.94％。

朱家祥進一步指出，花蓮北區、南區陽性率又有不同，慈院4月28日快篩站的陽性確診率2.97％，南區的是1.96％，因此北區的傳播率較高，「顯示花蓮北區是高傳播，現在進入廣泛性社區傳染，籲請鄉親要做好防疫。」

朱家祥說，未來因確診人數增高、快篩陽性到急診PCR，導致醫療量能壓力，因此這部分會有所調整。朱強調，社區篩檢站會轉型，如果家用快篩陽性、社區快篩站為陽性，需要進一步做PCR，北區請到門諾仁愛樓，南區到北榮玉里醫院，藉此舒緩家用快篩陽性快篩跑到急診室去，導致急診室負擔。因為急診室不是只看新冠肺炎，還有許多急診患者。

5月2日到8日社區篩檢站，轉由部立花蓮醫院平日下午3點到晚間7點、假日上午8點半到中午12點。南區是玉里慈濟醫院，平日下午3點半到6點半，假日早上8點半到中午12點。

5月2日到8日的PCR採檢站，北區在門諾醫院仁愛樓，上午8點半到中午12點。南區在北榮玉里醫院。花蓮縣政府提醒，請民眾將「陽性」快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡並戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，進一步檢測。

本週六日，下午2點到晚上8點，在花蓮火車站持續為鄉親施打疫苗，18歲以上民眾盡快施打。

至於家長關心孩子現在要打的是莫德納疫苗，BNT疫苗何時能引進？之後能否混打？朱家祥說，目前國際上兒童並沒有混打情況，雙方劑量不同，藥性反應也不同，是否混打可能還需更多科學研究。依照美國研究數據，兒童染疫後住院，有沒有施打疫苗確實有差別，如果擔心孩子染疫轉重症，朱家祥建議還是施打較好。