后里區三線路年久失修，立委楊瓊瓔、議員陳本添會勘爭取經費改善。（陳淑娥攝）

台中市后里區三線路為當地重要聯外道路，也是外埔民眾通往豐原捷徑幹道，養護單位因缺乏經費刨舖整體修復，經立委楊瓊瓔、議員陳本添接獲反映後積極爭取台中市府提升道路品質改善，並協調公路總局納入前瞻計畫，終獲核定計畫補助2375萬元，並要求建設局盡快完成發包程序，希望8月底前能完成改善。

眉山里潘錦致里長指出，三線路為后里區重要聯外道路，沿線經過舊社里、墩南里、中和里、太平里、眉山里及聯合里，也是外埔區往來豐原區的交通要道，多年來道路因車流量大，路面年久失修、龜裂不平，用路人安全堪虞。

聯合里長陳查某表示，后里三線路是后里區主要幹道，學生上下學、居民工作都以此為主要出入道路，各大小車輛反覆的輾壓之後，路面破損難免。而多年來養護單位又因缺乏經費，僅能採取小部分修補工法，除了造成用路人行車不舒適，更易影響行車安全。

陳本添強調，民眾的行車安全及居住品質，一直是他從政至今最優先的問政目標，路平是民眾最關心的問題，常有民眾透過1999市民專線及他的臉書、LINE留言反映選區內道路損毀的問題，常常透過會勘的過程，期盼有關單位儘速改善路的路況。

養護工程處主秘梁維仁表示，該路段經調查確已損壞嚴重，目前已進行工程發包作業，工程金額約2735萬元將進行全面刨鋪，路線長度約3875公尺，寬度為7.1公尺，改善面積27512平方公尺，同時並會一併辦理溝牆加高、既有擋土牆破損修復、路基加強及排水溝蓋改善，預計6月初可進場施工，8月底前全線完工。

楊瓊瓔指出，后里區三線路長年累月經各型車輛輾壓，路面隨處可見龜裂、坑洞等情況，路況劣化現象明顯，道路是最基礎且民眾日常使用率最高的公共建設，路面品質攸關鄉親行的安全，除了養護單位應時時注意施工品質外，對管線單位挖掘的作為進行管理，才能提升道路的使用年限，與增進用路人的安全。