即將迎接5月，星座運勢網站「同道星座查詢」分享，金牛座、雙魚座、雙子座、天蠍座5月的財運上升，事業一帆風順，賺錢特別順利，存款不斷增加，一整個月手頭寬裕，沒有經濟煩惱。尤其第一名的天蠍座，若是業務性質工作的人，有望賺進一大筆獎金，令人羨慕。

▍第四名：金牛座

5月初太陽和天王星進入金牛座的本命宮，只要能和家人、伴侶或同事相處融洽，這些人都會成為你們的貴人，讓事業更順利，進而帶來正財運，能順利賺錢，存款穩定增加。

▍第三名：雙魚座

金星、火星、木星、海王星都來到雙魚座的本命宮，身邊的另一半會提供有力的幫助，例如事業若需要資金周轉，伴侶會幫忙想辦法，尤其在5月中、下旬，另一半的助力會更明顯。另外，雙魚座5月的偏財運很旺，若有投資計畫，可開始著手執行。

▍第二名：雙子座

5月時水星、穀神星入雙子座的元辰宮，讓你的行動力增強，態度變得積極，只要保持理性和冷靜，仔細做功課，謹慎執行理財計畫，就能順利進財，千萬不要因為一時衝動就亂下決定，會讓辛苦賺來的錢付諸流水。

▍第一名：天蠍座

金星、火星、木星、海王星進入天蠍座的偏財宮，若近期有出差機會，或有前往外地的計畫，可在旅途中遇到貴人，尤其是業務性質工作的人，能遇到很棒的客戶，讓業績提升不少，順利在5月賺進大筆獎金。