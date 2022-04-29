南橫公路從玉井經南化進入甲仙，台南市警察局玉井分局於重要聯外道路實施各項交通執法與疏導。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

歷經13年的陸續修復工程，西起台南玉井，經過高雄甲仙抵達台東關山的南橫公路，5月1日有條件通車，為因應五一連假到訪遊客，台南市警察局玉井分局針對轄內重要聯外道路實施各項交通執法與疏導，以避免壅塞與事故發生，屆時請前往遊玩或路過之民眾能配合相關交管措施。

玉井分局表示，台20臨105線0K-44K（梅山口至向陽）路段將於年5月1日有條件通車，通車後僅開放5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機車及機車通行；開放時間為上午7時至下午2時，每星期二及星期四為道路管制日，全日不開放通行。

玉井分局轄區位處南橫公路西端起點，因應其通車後可能帶來之大量車潮，將於台20線及台3線等易肇事路段加強執行測速照相、稽查勤務，以避免駕駛人違規超速或疲勞駕駛，防制交通事故發生。

此外，玉井分局提醒用路人，台3線之曾文、南化聯通管及台20線望明里劉陳路段之自來水管線等工程，部分施工路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，請用路人行經工區路段應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛。

玉井分局長林獻力表示，五一連假期間，建議駕駛人適當了解行車路況與中央流行疫情指揮中心所發布最新資訊，避免群聚感染風險，保護自己也保護他人，同時呼籲民眾行車遵守交通安全規則，平平安安出遊，安全快樂返家。