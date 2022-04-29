桃園1名男子4年前娶了越南籍妻子小芳（化名），某天男子在小芳回鄉探親時，意外在家中發現1張SD卡，竟是小芳在按摩店與男客的性愛影片，拍攝者還是小芳的妹妹，小芳後來就逃離家中，拒絕聯繫男子，還因居留權不願離婚，男子最後訴求法院，法官認定2人婚姻出現重大破綻，判准離婚。

判決書指出，男子在民國107年與小芳結婚，隔年小芳回越南家鄉探親時，男子意外在家中發現1張SD卡，一看裡頭竟是小芳從色情按摩，與客人性交的影片，男子還認出拍攝者就是小芳妹妹，氣得質問對方而爆發拉扯，他還遭對方控告妨害自由，而小芳自此開始不與男子見面聯絡，2人過著分居生活。

男子還因為一直聯繫不上小芳，一度向移民署報失蹤，移民署找到人後，小芳仍不願回家與男子相處，但也不願意與男子離婚，擔心會因此喪失居留權，丟了工作，小芳最後在去年6月因為了延期居留主動找上男子，男子才心死決定提出離婚訴訟。

桃園地院調閱小芳出入境資料，發現她自109年3月28日入境台灣後再無出境紀錄，而男子友人也出庭證稱到男子家中作客只看過小芳3次，就沒再見過人，法官認聽分居事實明確，此外男子也出示當初發現的性愛影片，法官也認定2人婚姻出現重大破綻難以維持，法官最後判准離婚。