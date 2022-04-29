臺灣證券交易所公布第八屆「公司治理評鑑」結果，受評的913家上市公司依得分情形，連續8年名列5%的企業僅包括台積電、統一超、台灣大及信義房屋等9家，而信義房屋是房仲服務業唯一，且評鑑分數破百。

此次公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」四大構面、79項指標檢視各家企業，希望協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，並敦促企業優化公司治理，達到永續發展。

在得分排名前5%的上市公司中，東元、裕隆、中華、聯電、台積電、統一超、台灣大、遠傳、信義連續8年蟬聯得分前段班。作為唯一上榜的房仲服務業，信義房屋在內部治理機制、關注ESG相關議題、推動永續發展等多個面向，均長期耕耘、不斷精進。

信義房屋表示，為建立更好的內部治理機制，獨立董事席次早在102年就超過全體董事二分之一，且獨立董事成員均為一時之選，因此在公司治理評鑑時，「強化董事會職能」方面獲得高分；其次，在「維護股東權益及平等對待股東」方面，信義房屋除了將投資人關係網站全新改版外，亦在股東會後最短時間內發放現金股利，並將董事會及功能性委員會之執行情形充分揭露於年報中。

至於「提升資訊透明度」方面，信義房屋於會計年度終了2個月內公告中文財務報告、每季辦理一次線上法說會，即使外國股東比例不高的情形下，仍同步公告中英文財務報告、同步發布中英文重大訊息，更在股東常會1個月前同時公告中英文股東會議事手冊、21天前公告中英文年報，以實際行動落實股東即時知的權力，充分將自我要求超越法令規定的表現。

而面對近年ESG浪潮席捲全球，信義房屋也早已長期關注相關議題。舉例來說，98年起每年編製企業社會責任報告書，亦重視氣侯變遷議題及簽署支持氣侯相關財務揭露（TCFD），積極落實節能減碳等各項作為，並取得各項第三方獨立機構認證，於110年與台積電、玉山金控等優質企業共同倡儀「淨零排放聯盟」計畫，承諾「2030年信義房屋達成淨零排放、2050年全集團淨零排放」永續目標。

信義房屋表示，透過嚴格的自我要求，致力於公司經營透明化，並兼顧客戶、同仁、股東、社會、環境及供應商等六大利害關係人的權益，期望成為基業長青的永續發展企業，持續為社會盡份心力。