移民署中區事務大隊聯手彰投兩縣專勤隊，與南投檢警破獲失聯越南籍移工，非法盜伐台灣扁柏、盜獵長鬃山羊等保育類動物變賣。（中區事務大隊提供／謝瓊雲台中傳真）

被盜伐的台灣扁柏重達265公斤，市價約35.5萬元。（中區事務大隊提供／謝瓊雲台中傳真）

被盜伐的台灣扁柏重達265公斤，市價約35.5萬元。（中區事務大隊提供／謝瓊雲台中傳真）

被盜伐的台灣扁柏重達265公斤，市價約35.5萬元。（中區事務大隊提供／謝瓊雲台中傳真）

越南籍失聯移工躲在山區當起山老鼠，幹起盜伐盜獵的勾當，獵殺的保育類野生動物肉，還直接拍照在網路上販售找買家。（中區事務大隊提供／謝瓊雲台中傳真）

移民署中區事務大隊科技偵查隊，去年8月攜手彰化縣、南投縣專勤隊，與南投檢警合作查獲2名越南籍失聯移工，躲藏在竹山鎮，涉嫌長期盜伐山林、盜獵保育類長鬃山羊等野生動物，南投地檢署已於今年2月偵結，以違反《森林法》及《野生動物保育法》等罪嫌將2人起訴。

農委會南投林區管理處水里工作站人員，去年巡視山區時，赫然發現有越南籍移工從事盜伐，現場緝獲遭盜伐之台灣扁柏8塊，材積共計0.33立方公尺、重量達265公斤，市價約35.5萬元。

移民署中區事務大隊與南投縣警方獲報，立即組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官張姿倩指揮偵辦。

專案小組成員針對可疑線索抽絲剝繭，連日蒐集移工聚集處所熱點等情資積極調查，確認盜伐山林者身分，均為失聯移工，長期在山區搭建臨時工寮、非法砍伐貴重林木、獵捕臺灣長鬃山羊等瀕臨絕種保育類野生動物。這些移工山老鼠，除了會拍照炫耀，更公然透過網路販售，嚴重藐視我國法律。

中區事務大隊代理隊長徐靜儒呼籲，在台逾期居停留的外來人口，主動向各縣市移民署專勤隊、或司法警察機關投案，切勿從事非法盜伐山林及盜獵保育類野生動物行為。

徐靜儒指出，盜伐行為一經查獲，將可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以上、2000萬元以下罰金；盜獵則可處以6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上、100萬元以下罰金；如將遭盜獵之野生動物公開展示及販賣，另可再處以6月以上、5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

移民署已加入「檢警林」護林平臺團隊，持續配合地檢署、警察機關及林務局，加強打擊外籍山老鼠盜伐集團，希望能有效遏止盜伐山林，及盜獵保育野生動物等無良行為。