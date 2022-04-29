在中國代表歐洲企業的歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)最近受訪時指出，未來的市場在中國，這點毋庸置疑，歐洲企業也會繼續在中國投資。但是，受到疫情防控影響，雙方人員往來中斷，這意味著這些未來的投資可能會被推遲甚至擱置。

伍德克在接受《中新社》的「東西問．中外對話」欄目訪問時表示，新冠疫情持續2年多，國際航線被阻斷，但實際上，多數歐洲企業在中國經營順利，並未遇阻。「我們的業務是持續的，員工可以生產，可以向客戶出售產品，許多產品最終銷往歐洲，製造業領域相當強勁。」

伍德克坦言，受到疫情防控等影響，航班減少，旅遊業遇冷，服務業受到了嚴重打擊。此外，疫情導致人們的往來中斷，沒有高層管理人員來華，也沒有合作夥伴去歐洲，這意味著未來的投資可能會被推遲甚至擱置。

他認為，歐中貿易和合作的潛力、韌性很強。雙方貿易往來非常頻繁，這表明歐洲消費者真的很喜歡中國產品。歐洲人每天大約從中國購買13億歐元的商品，顯示中國產品的質量和競爭力。

伍德克指出，歐洲的高需求是雙邊貿易韌性的來源之一，歐洲需要購買電子產品、醫療產品等，這些需求不會消失。同時，中國設計和生產的產品銷路更好，很有競爭力，中國市場對於歐洲企業也很有吸引力，這些也是雙方貿易合作的韌性來源。此外，疫情雖然對供應鏈造成衝擊，但歐中貿易出貨量保持良好，可以稱得上是個奇跡。

在貨物貿易之外，伍德克也指出，歐中服務貿易也還有很長的路要走，潛力很大「未來的市場」在中國，這點毋庸置疑，「我們會繼續在中國的投資」。