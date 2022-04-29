4月最後一個交易日，外資反手買超台股；在台股收紅和外資買超64億元的消息面下，新台幣匯價收盤未再貶破29.5元，以29.48元收盤，小升4.5分。在台股方面，日盛投信認為，台股自3月底高點拉回至4月27日低點，波段已經下跌1551點，近期低點16219點已經逼近去年10月5日低點16162點。由於指數短線波段下跌幅度已大，與月季線乖離變大，近期可望吸引買盤進場。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，原市場預期美國在2022年緩步升息4~6碼，因通膨較預期嚴重，上修至6~8碼；原預期縮表以到期不續買為原則，上修至每月縮表950億美元；目前觀察預估通膨將在2Q22開始向下，但時間點有機會在第二季下旬；此外，原中國封控為最大變數，現已見到放鬆跡象。由前述幾項觀察點可發現，短期仍受升息、縮表、戰爭、通膨以及疫情影響，使得短期台股震盪整理，然中長線在強勁企業獲利支撐下，有望帶動指數向上。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，5月4日聯準會將進行利率決議，公布後市場利空消息漸趨明朗，指數有望獲得多方買盤進駐。目前台股進入上市櫃公司法說密集期間，釋出營運展望樂觀公司易受資金追捧，而趨勢上通膨題材、報價上漲、網通、伺服器、雲端資料中心、智能車、金融等是未來中長線觀察重點，可伺機留意相關產業表現靈活彈性操作。

而新台幣匯價，匯銀認為，先看下周日圓在130能否有守，若日圓匯價能逐漸回升，則新台幣匯價29.5元匯價相對會有支撐。