台中市葳格國際學校國際語言處處長李海碩錄取美國密涅瓦大學碩士，這所大學沒有校園，沒有科系分界，甚至沒有考試，號稱比哈佛大學還難考，將與葳格中學部全體系師生分享成功金榜題名的心路歷程與經驗，葳格國際學校師生與國際接軌，再創新紀錄。

美國密涅瓦大學受全球矚目的學習方式，顛覆傳統校園模式，學生上課使用密涅瓦特有的學習平台，課程採線上進行，學生在世界各地無遠弗屆。

葳格國際學校表示，這所大學中全部課程的都以線上方式進行，課程設計更讓學子在全球最大的國際城市間實際探索，體驗並融入當地的文化，要為當地社會創造實際價值。

值得一提的是，密涅瓦大學的研究所僅有一個跨領域碩士學位，名為「決定分析科學碩士」，強調決策思考力的四大重點，包括批判思考、問題解決、複雜系統、與決策思維，以期用這四個核心素養能力，應對越來越多變與不穩定的世界 。

葳格國際學校執行董事吳菀庭指出，葳格教育體系最大的優勢就是全中區唯一幼兒園到高中單一體系管理的系統，故將於體系內各校區派員籌組Minerva核心團隊教材教法研發小組，達成從幼兒園到高中的創新與整合。

李海碩也將於五月份對於葳格以中學部為主的全體系師生分享自己成功錄取密涅瓦大學心路歷程與經驗，讓自己的密涅瓦大學旅程在起點之前，就對葳格教育體系的師長、家長

、學子、與夥伴們產生正向的影響與體驗 。

葳格國際學校表示，歡迎有志投身台灣國際素養教育形塑的教育先進共同參與，一起讓台灣的下一代擁有更為全面、更與國際接軌的核心競爭力，號召全台各地有志於此的教育夥伴加入葳格，讓自己接下來的教學生涯更具發展性。