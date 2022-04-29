歐盟醫療器材法規（Medical Devices Regulation, MDR）上路，衝擊台灣醫材產業發展，台灣醫療暨生技器材工業同業公會表示，已專設「MDR委員會」工作小組，以推動強化法規人員培訓、廠商產品歐盟認證議題研析為任務，助產業齊應戰。

歐盟地區作為全球第二大醫療器材市場、台灣第三大醫材出口國，其市場之重要性無法忽視。惟歐盟自2021年5月26日起正式實施MDR新法規，以更嚴謹的態度來管理醫療器材，預期對於台灣醫療器材產業有重大的全面性影響。

為有效建立產業互動平台，降低業者歐盟上市法規符合性的衝擊，提升台灣在國際市場之競爭力，醫材公會29日舉辦歐盟「新法規之產業需求座談會」，由工業局副組長翁谷松出席致詞，與現場及線上超過150名業界代表進行分享交流。

理事長王綉子表示，公會為協助會員特別專設「MDR委員會」工作小組，以推動強化法規人員培訓、廠商產品歐盟認證議題研析為任務。透過籌劃各項活動提供會員廠適合的資源，並與各政府機關、法人機構偕同串接產學合作能量，後續期待國產醫材業者藉此互相交流、互惠共贏，共同提升臺灣競爭優勢。

翁谷松表示，台灣醫材產業成長快速，政府為推動我國醫療器材產業，持續推動各項產業計畫，以建構臺灣成為全球精準健康及科技防疫標竿國家為目標。

29日活動現場由陽明交通大學楊世偉教授主持、DNV國際驗證公司林正雄產品認證總監及EMERGO優力國際安全認證公司夏群媛資深業務經理以講師身分應邀參加，從學研機構、認證單位、專業顧問、廠商代表的角度分享實務經驗與實行現況，並與現場廠商進行分享交流，多家廠商也積極分享歐盟CE認證之心得，期待透過座談會以及後續加值計畫的各項推動措施，讓產官學研鏈結應戰歐盟新法規，提高台灣醫材產業韌性，擴大臺歐商機。