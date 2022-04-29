對於歐元寫下2017年來新低紀錄，最低觸及1.0586美元，前民進黨立委郭正亮解讀，俄羅斯盧布昨天已經升到76，比戰前還高，如果以貨幣戰爭的角度，美國和俄羅斯都沒有輸，因為他們的貨幣都很強，最倒楣的是歐元！

俄羅斯自27日起停止向波蘭、保加利亞兩個歐盟國家供應天然氣，讓地緣政治衝突急遽升溫，造成歐元重挫至2017年來的五年新低紀錄。27日盤中，歐元兌美元匯率失守1.06美元關卡，寫下2017年來新低紀錄，最低觸及1.0586美元。

對於歐元跌到5年新低，前民進黨立委郭正亮29日在《新聞大白話》指出，如果歐洲不知道俄烏戰爭會壓抑歐元的話，簡直腦袋有問題，這已經發生很多次了。科索沃戰爭，歐元貶值、資金外流；希臘債務危機也是歐元被打壓、資金外流；這次當然也是歐元被打壓、資金外流，還用說嗎？如果這點都沒想通，這些領導人在幹什麼？不能預想這個局面實在難以想像，這是什麼國家？歐盟拆夥算了！不可思議。

郭正亮懷疑，顯然是有人的優先順序不一樣，有人根本不在乎歐元貶值，有人可能更在乎跟美國的關係或是軍事利益。歐盟輪值主席馬克宏、德國總理蕭茲也都Hold不住，如果是這樣的組織解散算了！

郭正亮強調，歐洲的糧食和能源都要進口，這也會沒想到？而且俄烏戰爭已經拖兩個月，應該在前兩個禮拜就知道有此後果。烏克蘭和俄羅斯作為能源和糧食的出口國，會不知道？簡直匪夷所思。郭直言，美國並不是要打貨幣戰爭，而是要讓俄羅斯垮掉，用SWIFT當然會壓抑盧布，所以普丁只好用天然氣和糧食來捍衛盧布，這是沒有辦法的。

郭正亮進一步說，俄羅斯盧布昨天已經升到76，比戰前還高，如果以貨幣戰爭的角度，美國和俄羅斯都沒有輸，因為他們的貨幣都很強，最倒楣的是歐元！