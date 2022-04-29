環保署自今年1月1日起，結合交通部及財政部共同推動「廢車回收一站通」平台，整合「回收車體」、「報廢車籍」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「申請獎勵金」，今天宣布增加「淘汰老舊機車補助」及「換購電動機車減碳獎勵補助」的申辦納入，擴大為七合一便民服務。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌指出，目前全台廢車回收受補貼業者共計200餘家，服務品質多少有所差異，一站通服務上線至今，零星傳出少數業者有回收資訊傳達不清、未依約準時抵達與服務態度不佳的問題，為持續提升回收業者服務品質，與中華民國廢機動車輛回收處理商業同業公會全國聯合會攜手推動滿意度評比，評比結果除可作其他民眾選擇優質業者提供服務，更將作為環保署未來研擬「廢車回收業者差別補貼」的參考依據，以激勵業者提升服務品質。

環保署呼籲民眾，家中如有不再使用的舊車，可多加利用「廢車回收一站通」服務，邀您一起揮別舊愛抽好禮、拿大獎，讓舊車回收資源再利用，一同為環境盡一份心力。