台灣證券交易所昨（28）日公告第8屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司今年連續第5年獲排名前5％，並四度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10％。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，感謝各界肯定台灣高鐵持續深化公司治理成果，更要求各級主管持續善盡義務，同時勉勵全體同仁「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」，以深化台灣高鐵永續治理的企業文化。

今年3月台灣高鐵與企業工會完成團體協約簽訂，開創勞資合作里程碑；日前與國家文化藝術基金會（國藝會）合作推出「寶島隨身聽—台灣高鐵藝術計畫」，將布農族傳統歌謠《獵前祭槍歌》轉化為高鐵車廂內廣播提示音；另近日推動「共植美好」低碳永續行動，致力將ESG（即環境、社會、公司治理）納入公司營運規劃。

台灣高鐵經營績效獲得中華信評最高等級之twAAA，相當於國家等級，且自2016年上市以來，已先後被納入「MSCI台灣指數」、「富時新興市場指數」、「公司治理100指數」及「富時社會責任新興市場指數」等多項重要指數成分股。