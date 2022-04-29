【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】隨著新冠肺炎的確診人數單日破萬，幾乎人人都可能接觸到確診者而必須隔離或自主健康管理。臺灣藝術大學有將近6000名教職員工生，光是詢問電話就已經讓承辦人員應接不暇，因此緊急進行宣導。

有許多教職員工生希望學校提供快篩試劑，但是學校的快篩試劑目前剩不到300支，全校教職員生約6000名，平均每20人才僅有1人能獲得，因此必須定訂控管發放規定，只能提供給有最迫切需求的人。

針對有隔離需求的人員，由於學校能夠規劃出「居家隔離」的處所，只有學舍４間房間，容量有限，而且為了避免校內傳播，本校居隔所恕無法收容確診者，僅能安排少數無法回家的密切接觸者（以境外生及外島生為主），

其他本國生無論為確診者或密切接觸者，只能由一律由家人接回照護。

學校人員表示，能夠感受到有教職員工生對此不滿、甚至憤怒，但是學校的人力、物力都非常有限，實在是沒有辦法了，只能請大家諒解。