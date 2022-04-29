金門今天新增10例新冠確診，楊鎮浯縣長下午四時直播說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增10例新冠確診 最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增10例新冠確診 最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增10例新冠確診 最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增10例新冠確診 最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增10例新冠確診 最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增10例新冠確診 最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今天新增10例新冠確診，其中有3人是金湖國小學童，該校即日起停課1周，並發送850份快篩劑供師生使用。縣府因應國內連2天確診破萬例，也決定提早啟動分流照護機制，輕症、無症狀者即時進住加強版防疫旅館「神鷹營區」，確保金門醫院的正常營運量能和重症患者的醫療需求。

楊鎮浯縣長下午直播說明，金門目前疫情仍維持在規畫的第3級，但因國內確診個案連2天破萬，且有繼續延燒的趨勢，縣府為確保金門醫院的正常運作品質和重症患者的醫療需求，決定提早進入第4級，也就是輕症和無症狀者進住加強版防疫旅館「神鷹營區」。

金門今日新增10例確診，另密切接觸者已匡列居家隔離者131人，目前居家隔離者共有162例，已解隔離100人，新增個案的相關疫調持續進行中。目前全縣累計確診51人，收治中34人。其中，僅陽翟家族傳播鏈感染已有13人之多。

今天新增10例確該個案，其中有4人已打滿3劑疫苗，並有3人是就讀金湖國小的學童，縣府教育處已針對該校停課1周，並發放850份快篩劑給師生使用。金湖鎮公所今早即出動清潔隊，由鎮長陳文顧親自帶隊協助校園大清消。