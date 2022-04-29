柯文哲保證北市到5/8病床滿載！ 下令「這些醫院」挪15％專責病房

疫情持續升溫，台北市長柯文哲今在防疫記者會指出，估計到5月8日，保證醫院會滿，他已下令500床以上的醫院，5月8日以前，急性病床要挪15％，作為防疫專責病房。

柯文哲表示，昨天晚上把各大醫院院長找人，他下令5月8日以前，500床以上的醫院要將急性病床要挪15％，作為防疫專責病房。

他指出，不要以為貼個標籤就變防疫專責病房，裡面的通風設備要改，原來的病人也要移動位子，沒那麼容易，醫學要專業，突然要泌尿科看中風病人，沒那麼簡單，還有醫生護理師要調配。

柯文哲說，花一個禮拜時間，北市防疫專責病房要拉高，因為估計到5月8日，保證醫院會滿，所以要開始預作準備，但準備需要時間，今天晚上3＋4明天開始，明天早上開始實行，「天啊，地方政府三條線」，一個禮拜有時候都不太容易。

副市長黃珊珊補充，目前專責病床為1365床，空床有513，請醫院開始加到15％，500床以下醫院沒有特別去要求，以500上醫院為主。