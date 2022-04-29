台北富邦銀行29日再榮獲國際知名的數位金融科技專業媒體《數位銀行家（The Digital Banker）》頒發數位客戶體驗獎（Digital CX Awards）兩大獎項的肯定。

此二項獎項分別是「傑出數位理財方案獎優選獎（Outstanding Robo Advisory Solution Highly Acclaimed）」及「傑出數位客戶體驗獎-支付暨清算整合服務（Outstanding Digital CX–Payments and Collection Services）」。

由於北富銀藉由創新數位理財服務─「奈米投」，協助不同族群的投資人獲得低門檻且經過大數據演算的投資組合，達成普惠金融的願景目標，因而獲頒「傑出數位理財方案獎優選獎」。

北富銀「奈米投」數位理財服務結合「Fractional Shares」獨特交易分割技術，讓投資人最低只要投入35美元即可輕鬆獲得全球多元配置的投資組合，達到分散投資風險的效果。截至2022年3月，北富銀「奈米投」數位理財服務「奈米1號」的總資產規模達台幣近30億元，交易總量近台幣百億元。

北富銀持續優化和更新數位理財服務，在2022年3月進一步與富邦投信合作推出以台幣計價的「奈米2號」，讓投資者只要新台幣1,000元起就能輕鬆投資10至15檔ETF，不僅大幅降低投資門檻，還可發揮分散風險的效果，讓投資組合更穩健；且「奈米2號」還提供刷卡回饋金累積達指定門檻可從帳戶直接投入數位理財的新功能，有助於小資族群持續培養投資理財的習慣。

至於得到「傑出數位客戶體驗獎-支付暨清算整合服務，則是因 北富銀致力為消費者創造便捷的支付體驗，傾力協助台北市政府打造「智慧城市支付平台pay.taipei」，提供市民便利且多元的繳費管道，透過網路便可快速繳納北市超過78類費用，另外更結合「台北通」儲存個人化帳單資訊，方便民眾快速進行查繳。透過「智慧城市支付平台pay.taipei」，北富銀為民眾提供零接觸、低成本的一站式公共費用支付服務，並協助市府整合串接行動支付業者代收及代付業務，大幅節省支付業者與政府人力、時間與匯款成本，因而獲頒「傑出數位客戶體驗獎-支付暨清算整合服務」。

北富銀表示，未來將以消費者需求為核心，持續發展結合普惠金融和場景金融的數位金融服務，以期為消費者打造更便利優質的服務體驗，成為數位金融服務新典範。