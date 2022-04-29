路易莎咖啡深耕「全方位咖啡生活」29日宣佈與台北捷運公司創新合作聯名店「Metro Taipei X LOUISA COFFEE」，5月1日起在大安森林公園開幕，共同將咖啡生活注入大台北運輸生活網路，第二家聯名門市將插旗台北中山站雙連商圈捷運行政大樓一樓，為北捷總部旗艦店，全年預計開出10家北捷聯名店。

為開拓市場「新藍海」，路易莎咖啡近年積極開發新店型朝地方創生及校園發展拓點，希望望體現地方人文特色並發揮社區營造的意義，已陸續開出如台北萬華東園門市、士林門市、建成圓環門市、天母米蘭門市等直營特色門市，不僅成為老街嶄新的指標，也創造遠高於一般街邊店的營收。如今路易莎再創北捷聯名店，預估高人流可望創造高成長。

路易莎首創的Metro Taipei X LOUISA COFFEE北捷聯名店全新品牌，擁有路易莎設計一系列全新的視覺，包含：馬克杯、外帶杯等周邊商品，店內餐點更是獨家特製。例如長年佔據銷售排行榜前三名的經典、莊園系列，這次聯名店獨家供應「北捷經典訂製配方」、「大師私藏訂製配方」；同時推出3款新手沖，分別是進行高達96小時厭氧處理、達到威士忌酒香風味的「衣索比亞 伊迪朵 酒香厭氧」，以及風味獨特的「經典曼巴」、「果香日曬耶加雪菲G1」等。

為提高餐食營收，路易莎新創的Metro Taipei X LOUISA COFFEE北捷聯名店亦鎖定年輕消費族群，開發出「五穀三明治」、「義式熱壓」、「可頌」、「法棍」、「貝果」等五款夾餡輕食系列，其中可頌與法棍僅在聯名店販售。

路易莎咖啡此次與北捷合作首家Metro Taipei X LOUISA COFFEE聯名店先將既有的大安森林公園店換新裝，全新形象設計以台北捷運經典的藍、綠色為主，地球色系呼應北捷對永續城市之貢獻，杯身上的活潑曲線以捷運地圖為靈感，象徵快速、便捷及旅客生活圈的串聯，杯身的咖啡豆圖像設計也展示了咖啡豆經由職人悉心烘製而淬鍊成精品咖啡的過程。

路易莎咖啡表示，選擇大安森林公園店作為聯名首站，對雙方皆有重大意義，2018年路易莎進駐獲得「全球卓越建設獎」的大安森林公園站，是品牌首次、且也是唯一一次在捷運站體設點，緊鄰都會森林公園出口處，下凹式庭園建築在空間上稍微區隔公園人潮，大面積玻璃建材透著窗外怡人的光影，戶外座位更加親近都市難得的綠意，是結合咖啡與生活的經典門市。