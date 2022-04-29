好強正能量！台中市南區國光里民陳顏月英，已是74歲阿嬤，因脊椎骨正常老化，常感腰痠背痛，須穿著護腰輔具，行動雖顯得緩慢，仍堅持擔任里內志工，每周要打掃里內髒亂點，以身教代替言教，教育子女，值得學習，今年獲選南區模範母親，實至名歸。

台中市南區國光里長陳雅惠說，陳顏月英是里內環保志工與社會關懷志工，為人熱心，常教導說，「做人要有原則，要講道理」，不但將社區整理得美侖美奐，即便風大雨下，也將樹葉和垃圾清理乾淨，避免路人滑倒，相當盡責。

陳雅惠表示，陳顏月英在家中身為長姐，從小一肩扛起家務，負責照顧弟妹的生活起居；婚後與先生鶼鰈情深、互相扶持，2人育有4女1兒，平日相夫教子，目前與兒媳及2兒孫同住，和樂融融。

陳雅惠接著說，陳顏月英年輕時，與丈夫打拼事業，因夫家是大家庭，不讓其有後顧之憂，她全心照顧全家人，子女均受良好教育、事業有成。陳顏月英愛漂亮，每次外出把頭髮梳得整潔，穿著得宜、水噹噹。

今年因疫情嚴峻，各區取消模範母親表揚活動，改由各區長到府頒贈獎牌、禮品，29日下午在國光里辦公處前舉行，包括南區長陳佩玉、市議員邱素貞、國光里長陳雅惠，及國光里長擬參選人黃淑紋等人都到場祝賀。

市議員邱素貞與里長陳雅惠聯名致贈「慧慈賢淑」匾額，及1束康乃馨，對陳顏月英表達敬意，並祝賀模範母親佳節愉快。陳顏月英說，雖然穿著護腰輔具，對於社區清掃工作，仍一馬當先，不推辭。